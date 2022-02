Omar Visintin e Michela Moioli hanno vinto la medaglia d’argento nello snowboard di squadra alle Olimpiadi invernali

Omar Visintin e Michela Moioli hanno vinto la medaglia d’argento nello snowboard cross a squadre miste. Sono arrivati per pochi centesimi dietro la coppia statunitense composta da Lindsey Jacobellis e Nick Baumgartner. Per Visintin è la seconda medaglia a queste Olimpiadi, dopo quella di bronzo vinta nello snowboard cross maschile individuale. Per l’Italia è invece l’undicesima medaglia, la quinta d’argento.

Una rivincita per Michi, una conferma per Omar. ???? La medaglia d'argento nel Mixed Team di snowboardcross porta l'#ItaliaTeam a quota 1⃣1⃣, Pyeongchang è già superata! ????????????#Beijing2022 #Snowboard @Fisiofficial pic.twitter.com/qmFtXIbdpo — CONI (@Coninews) February 12, 2022