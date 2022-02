L’Italia ha vinto altri due bronzi alle Olimpiadi invernali: Dorothea Wierer nel biathlon e Davide Ghiotto nel pattinaggio di velocità

Gli atleti italiani Davide Ghiotto e Dorothea Wierer hanno vinto la nona e la decima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino, rispettivamente nel pattinaggio di velocità e nel biathlon. La delegazione italiana ha così eguagliato il numero di medaglie ottenute quattro anni fa in Corea del Sud, quando mancano ancora nove giorni al termine dell’edizione in corso.

???? D-O-R-O-T-H-E-A ???? Perfetta al poligono e veloce sugli sci stretti! Dorothea #Wierer è medaglia di BRONZO ???? nella sprint dei Giochi Olimpici Invernali di #Beijing2022! ????????#ItaliaTeam #Biathlon @Fisiofficial pic.twitter.com/o6YAcQU4a6 — CONI (@Coninews) February 11, 2022

Ghiotto ha concluso al terzo posto la finale dei 10.000 metri del pattinaggio di velocità e ha vinto la medaglia di bronzo. L’oro è andato allo svedese Nils van der Poel, l’argento all’olandese Patrick Roest. Ghiotto ha inoltre stabilito il nuovo record italiano nella specialità. Anche Wierer ha vinto il bronzo, ma nella prova sprint del biathlon, arrivando dietro alla norvegese Marte Olsbu (oro) e alla svedese Elvira Oeberg (argento). È la prima medaglia individuale per l’Italia nel biathlon femminile.

Wierer ha 31 anni, è nata a Brunico ed è cresciuta ad Anterselva, comune della provincia autonoma di Bolzano, sede della tappa italiana della Coppa del Mondo di biathlon, sport di cui è considerata la miglior atleta italiana di sempre. È alla sua terza medaglia olimpica, dopo i due bronzi vinti nella staffetta mista nel 2014 e nel 2018. Ghiotto invece ha 28 anni, è vicentino, gareggia per le Fiamme Gialle e quella vinta oggi è la sua prima medaglia olimpica in carriera.