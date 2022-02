Omar Visintin ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard ai Giochi invernali

Omar Visintin ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard cross alle Olimpiadi invernali di Pechino. Nella finale per il primo posto, disputata giovedì mattina, è arrivato terzo dopo l’austriaco Alessandro Haemmerle, medaglia d’oro, e il canadese Eliot Grondin, argento. Per l’Italia quella di Visintin è l’ottava medaglia ai Giochi invernali di Pechino. Il bilancio per ora conta 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi.

Nella stessa disciplina, in cui gli atleti gareggiano contemporaneamente su uno stesso percorso, l’Italia si aspettava anche un’altra medaglia, da Michela Moioli, la campionessa olimpica in carica. Mercoledì però è caduta nella semifinale mancando la qualificazione. Moioli avrà l’occasione di rifarsi sabato nella prova mista, dove gareggerà proprio insieme a Visintin.