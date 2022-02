I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 10 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 75.861 casi positivi da coronavirus e 325 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 18.676 (606 in meno di ieri), di cui 1.322 nei reparti di terapia intensiva (28 in meno di ieri) e 17.354 negli altri reparti (578 in meno di ieri). Sono stati analizzati 166.149 tamponi molecolari e 517.566 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 14,60 per cento, mentre quella dei test antigenici del 9,97 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 81.701 e i morti 384. Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (8.395), Lazio (8.133), Veneto (7.427), Campania (7.362), Sicilia (7.194).

Le principali notizie della giornata

• Da domani, venerdì 11 febbraio, non ci sarà più l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in tutte le regioni italiane, a prescindere che siano in zona bianca, gialla o arancione. Rimarrà però l’obbligo di indossarla nei luoghi chiusi, e sarà anche obbligatorio averla con sé all’aperto, indossandola in caso di assembramento o passaggio in zone molto affollate. Rimangono esentate le persone che svolgono attività fisica, le persone con disabilità e i bambini e le bambine con meno di sei anni.

• Nell’ultima settimana in Italia è continuato il calo dei nuovi ingressi in terapia intensiva e dei contagi, mentre il numero dei decessi è rimasto stabile rispetto alle ultime due settimane. È un andamento molto simile a quello osservato durante le prime tre ondate dell’epidemia: calano prima i nuovi casi, poi i ricoveri in terapia intensiva e infine i morti. Durante la quarta ondata da cui ora l’Italia sta uscendo, tuttavia, sono cambiate molte cose: il rapporto tra i contagi, i ricoveri e i decessi è stato molto diverso rispetto al passato principalmente grazie all’efficacia dei vaccini. Lo abbiamo spiegato meglio nel consueto articolo del giovedì sui dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni.

