Sette cose che abbiamo comprato a gennaio

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli. Prima questi oggetti arrivavano in redazione. Da quando la normalità è parzialmente sospesa, arrivano direttamente nelle nostre case.

Una bicicletta molto piccola

La redazione del Post conta molti ciclisti appassionati. Una redattrice che appartiene a questo gruppo ha regalato a una piccola amica una bicicletta proporzionata alle sue dimensioni: è senza pedali e senza ruote, e aiuta i bambini a capire presto come trovare l’equilibrio in movimento. La redattrice spiega che è molto leggera e si può portare in giro anche se si ha dietro il passeggino. Ada, che ha 20 mesi, l’ha testata e approvata.

Costa 70 euro, sul sito Lalaloom.

Una casella della posta, gialla

«Nella ristrutturazione della casa» spiega una redattrice che se ne sta occupando di persona «la casella della posta non sembrava la cosa più urgente, ma una mattina il postino mi ha sgridata perché non era riuscito a trovarci e ha dovuto suonare a tutti i vicini. Da quando abbiamo questa cassetta ci riconosce subito. In più, dato che non siamo ancora riusciti a sistemare e ridipingere il muro all’ingresso, avere una casella colorata rende l’entrata più carina». La sua riconoscibile casella costa 27 euro, su Amazon.

Un dizionario etimologico

Una redattrice ha comprato il Dizionario Etimologico della Lingua Italiana di Zanichelli. Dice che in un certo senso era da tutta la vita che lo desiderava ma che ne sentiva il bisogno in particolare da quando vive in una casa senza dizionari (quelli su cui aveva studiato sono rimasti nella sua città d’origine) e da quando lavora al Post «dato che spesso per essere precisa nel lavoro voglio cercare l’origine di certe parole». Purtroppo non esiste una versione online (né app) del Dizionario Etimologico, nemmeno a pagamento. Racconta che «per chiunque ami le parole, il Dizionario Etimologico è una fonte inesauribile di informazioni interessanti perché ci dice da quale altra lingua arrivano, e qual è la prima attestazione nota nell’italiano scritto, con la data e spesso alcune contestualizzazioni. È anche un formidabile antidoto alla credenza diffusa secondo cui le lingue sarebbero entità fisse, e all’ostilità nei confronti dei neologismi». Costa 114 euro sia su Amazon, sia su IBS. Su Bookdealer si trova a 120 euro.

Un microfono USB

Un redattore voleva fare un po’ di allenamento domestico per preparare un podcast e ha comprato questo microfono USB. Spiega che naturalmente non si tratta di un microfono professionale, ma che va bene per fare un po’ di prove: insomma ha un giusto rapporto qualità-prezzo. Su Amazon costa 32 euro.

Una scorta di vini naturali

Racconta un redattore abruzzese: «Da qualche tempo mi sto appassionando ai vini naturali: un po’ per capire perché alcuni ne parlano malissimo e altri benissimo, un po’ per semplice curiosità. Alla fine ho scoperto un mondo. A molti puristi possono non piacere, quindi consiglio di provarli come se fossero qualcosa di completamente diverso dal vino che si è abituati a bere. Quelli che consiglio sono due vini abruzzesi (ma non per campanilismo, giuro che è un caso): Rosh, di Lammidia, cantina della provincia di Pescara, è un rosso leggero prodotto con macerazione carbonica: non vengono aggiunti lieviti, detto in estrema sintesi. È fatto sia di uva rossa Montepulciano che bianca Trebbiano, quindi risulta particolarmente fresco per essere un vino rosso. Il Wines of Anarchy di Cirelli, cantina del teramano, è invece un vino rosato rifermentato, ovvero fermentato una prima volta e poi una seconda volta con l’aggiunta di mosto non fermentato, che lo rende frizzante. È una bella sorpresa, e lo consiglio soprattutto a chi non ne può più dei vini gasatissimi pieni di bollicine». Il Rosh si trova sul sito Rolling Wine a 12 euro e 50, il Wines of Anarchy su Tannico, a 11 euro e 70.

I filtri della cappa, perché quando ci vuole ci vuole

«Ho comprato, con una certa soddisfazione, i noiosissimi filtri al carbone attivo per la cappa della cucina: perché mi dimentico sempre di cambiarli (passano gli anni invece dei mesi) e nei negozi sono ormai introvabili»: se vanno cambiati anche a casa vostra, prendete esempio dalla collaboratrice. I suoi sono questi qui, e su Amazon costano 23 euro e 50.

Una custodia per gli AirPods Pro

Una redattrice ha ricevuto per Natale gli AirPods Pro, gli auricolari bluetooth prodotti da Apple, e ha presto cercato una custodia morbida per la loro custodia rigida, un po’ perché la loro custodia rigida si graffia e si rovina molto facilmente, un po’ per trovare un modo di distinguere i suoi auricolari da quelli – identici – del suo compagno. Superando con una certa fatica la bizzarria di comprare una custodia per una custodia, alla fine ha scelto questa: dice che fa il suo lavoro ed è disponibile in vari colori graziosi (la sua è verde menta). Costa 13 euro, su Amazon.

