Le foto dei danni del forte vento a Milano

Lunedì mattina a Milano e nell’hinterland ci sono stati forti raffiche di vento che hanno causato diversi danni e il ferimento di quattro persone.

Il vento, che in alcuni momenti ha raggiunto anche i 90 km/h, ha provocato la caduta di alberi in varie zone della città. Per precauzione il comune ha ordinato la chiusura dei parchi pubblici e ha invitato gli abitanti a evitare di passare in viali alberati e in prossimità di ponteggi. Alla Stazione Centrale si è staccato un pezzo della copertura del tetto dell’atrio, mentre al Castello Sforzesco il vento ha causato il distacco del parafulmine e delle tegole del tetto del torrione di Santo Spirito, una delle due torri laterali all’entrata.