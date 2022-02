L’Italia di rugby è stata battuta 37-10 dalla Francia all’esordio nel Sei Nazioni

La Nazionale maschile di rugby è stata battuta 37-10 dalla Francia all’esordio nel torneo Sei Nazioni. I pronostici erano completamente a favore della Francia, considerata la grande favorita per la vittoria del torneo. L’Italia — squadra più giovane e meno esperta fra le sei partecipanti — è rimasta in partita per un’ora abbondante, mettendo in difficoltà gli avversari soprattutto nel primo tempo, concluso in svantaggio 10-18. Nel secondo tempo, però, è calata e non ha fatto altri punti, mentre la Francia ha potuto segnare tre mete.

Grazie alla vittoria di Parigi, la Francia va in testa al Sei Nazioni a pari merito con l’Irlanda. L’Italia, sconfitta per la 33ma partita consecutiva nel torneo, rimane ultima in classifica senza punti. Domenica prossima, nella seconda giornata, ospiterà a Roma l’Inghilterra, che sabato è stata sconfitta dalla Scozia a Edimburgo.