Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nello slittino ai Giochi di Pechino

L’italiano Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nello slittino singolo maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino. Al termine della quarta manche della prova si è piazzato dietro all’austriaco Wolfgang Kindl e al tedesco Johannes Ludwig, medaglia d’oro. È la sua prima medaglia olimpica in carriera, e la terza per l’Italia a Pechino dopo i due argenti di sabato.

Fischnaller ha 28 anni, è di Bressanone e quattro anni fa in Corea del Sud concluse la stessa prova al quarto posto, sfiorando il podio. Si era presentato a Pechino per ottenere una medaglia, la prima per l’Italia nello slittino dopo l’ultima vinta otto anni fa da Armin Zöggeler, che ora è il suo allenatore. Fischnaller conta inoltre una cinquantina di podi in Coppa del Mondo e aveva vinto la prova sprint dell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Sochi.