Weekly Beasts

Tra le foto bestiali migliori della settimana ce n’è una che mostra un cervo rosso dal manto bianco dello zoo di Eekholt, in Germania. Lo zoo ospita cervi affetti da leucismo, una particolarità genetica dovuta ad un gene che conferisce un colore bianco ad animali che normalmente avrebbero il manto di un colore differente: nei cervi il pelo può essere totalmente bianco, grigio o una miscela di marrone e grigio/bianco, come in questo caso. Nel campionato degli animali meno rari ma protagonisti in contesti insoliti, segnaliamo un cane con un soldato ucraino, una balena soccorsa dopo essersi arenata in Grecia e un gabbiano nella nebbia.