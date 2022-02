Il valore in borsa di Amazon è aumentato di 190 miliardi di dollari in un solo giorno

Venerdì il valore in borsa di Amazon è aumentato di oltre 190 miliardi di dollari, il maggior aumento in un solo giorno nella storia della borsa americana, arrivato in seguito alla presentazione degli ottimi risultati economici dell’azienda. Il titolo in borsa di Amazon è cresciuto del 13,5 per cento: giovedì, l’azienda aveva presentato ottimi risultati trimestrali, con 137,4 miliardi di dollari di entrate e 14,3 miliardi di profitti.

L’impressionante aumento di valore di Amazon è arrivato il giorno dopo l’altrettanto impressionante crollo di Meta, l’azienda che controlla Facebook, i cui risultati erano invece stati deludenti. Mercoledì, l’azienda aveva perso oltre 200 miliardi di dollari in un solo giorno, il peggior calo di sempre.

Attualmente, Amazon vale 1.600 miliardi di dollari, mentre Meta poco meno di 660 miliardi.