Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, diventerà governatore della banca centrale norvegese al termine del suo mandato

Il governo norvegese ha annunciato che il prossimo capo della banca centrale del paese sarà Jens Stoltenberg, attuale segretario generale della NATO, l’alleanza militare che comprende buona parte dei paesi occidentali. Stoltenberg, che ha 62 anni, assumerà il nuovo incarico nel dicembre 2022, tre mesi dopo la fine del suo mandato alla NATO, che era stato prolungato nel 2020 in un momento particolarmente difficile per l’organizzazione: allora c’erano grosse tensioni tra paesi europei e gli Stati Uniti governati da Donald Trump, e Stoltenberg era stato considerato l’unica figura in grado di ricucire le divisioni.

In precedenza Stoltenberg era stato leader del Partito Laburista norvegese e primo ministro per due volte, dal 2000 al 2001 e dal 2005 al 2013. Secondo il sito Politico, tra i politici che potrebbero prendere il suo posto come segretario generale della NATO ci sono l’ex presidente estone Kersti Kaljulaid e l’ex presidente lituana Dalia Grybauskaitė.

