I dati Auditel della terza serata del Festival di Sanremo

La terza serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo è stata vista da 9.360.000 spettatori, con il 54,1 per cento di share. La prima parte è stata vista da 12.849.000 spettatori con il 53,2 per cento di share, mentre la seconda parte da 5.475.000 spettatori con uno share del 56,6 per cento.

Lo scorso anno la terza serata era stata vista da 7.653.000 spettatori, pari al 44,3 per cento di share: la prima parte aveva ottenuto 10.596.000 spettatori, con il 42,4 per cento di share, e la seconda 4.369.000 spettatori, con il 50,5 per cento di share.