Jeff Zucker, il presidente della CNN, si è dimesso per aver tenuto segreta una relazione con una dirigente dell’azienda

Jeff Zucker – il presidente della CNN ( il principale network di news via cavo statunitense) – si è dimesso, dopo aver ammesso di aver avuto una relazione con una dirigente dell’azienda. La relazione tra Zucker e la dirigente è stata scoperta durante le indagini interne sui comportamenti dell’ex presentatore Chris Cuomo, che a dicembre era stato sospeso a tempo indeterminato per aver aiutato suo fratello, l’ex governatore dello stato di New York Andrew, a preparare la difesa dalle accuse di molestie sessuali.

Zucker, che ha 56 anni ed era presidente da nove, ha scritto in un comunicato: «avrei dovuto rendere nota [la relazione] quando iniziò, ma non lo feci. Ho sbagliato e quindi mi dimetto».