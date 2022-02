È morto a 80 anni Maurizio Zamparini, a lungo presidente della squadra di calcio del Palermo

È morto a 80 anni Maurizio Zamparini, imprenditore che fu per molti anni presidente della squadra di calcio del Palermo. Da circa un mese era ricoverato in ospedale, dopo aver subìto un intervento d’urgenza per l’aggravarsi di una peritonite.

Zamparini, nato in Friuli Venezia Giulia nel 1941, aveva iniziato la sua attività imprenditoriale negli anni Settanta, fondando la catena di centri commerciali Emmezeta. Cominciò a investire nel mondo del calcio negli anni Ottanta, acquistando prima la squadra del Pordenone, e poi quella del Venezia, che nel 1987 fuse con quella di Mestre. Nel giro di una decina d’anni portò il Venezia dalla Serie C2 alla Serie A.

Nel 2002 vendette il Venezia e acquistò il Palermo, di cui rimase presidente fino al 2017 e con cui ottenne diversi buoni risultati, tra cui la qualificazione alla Coppa UEFA (l’attutale Europa League) nel 2005, nel 2006 e nel 2007. I suoi anni da dirigente sportivo sono ricordati soprattutto per i rapporti difficili che aveva con gli allenatori delle sue squadre, che più volte aveva esonerato anche solo dopo poche giornate dall’inizio del campionato, in seguito a risultati non soddisfacenti: in 32 anni di presidenza, tra Venezia e Palermo, esonerò 66 allenatori.