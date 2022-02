Facebook ha ufficialmente abbandonato il progetto di creare una sua criptovaluta

Facebook ha annunciato di aver ufficialmente abbandonato il progetto di creare una sua criptovaluta, che fu presentata nel 2019 come Libra e che più di recente aveva cambiato nome in Diem. In un comunicato pubblicato dalla Diem Association, l’associazione che avrebbe dovuto gestire la criptovaluta per conto di Facebook, si dice che tutta la tecnologia alla base della valuta digitale è stata venduta alla banca statunitense Silvergate. Il valore della vendita non è stato comunicato, ma secondo diversi giornali americani dovrebbe essere intorno ai 200 milioni di dollari.

La cessione di Diem è avvenuta dopo che negli ultimi mesi Meta, la società che controlla Facebook, aveva constatato il fallimento di fatto del progetto. Diem avrebbe permesso di effettuare transazioni digitali su Facebook e non solo, ma il progetto non aveva mai ricevuto l’approvazione delle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, sia per le preoccupazioni che la nuova valuta potesse essere sfruttata per il riciclo di denaro e altre attività illecite, sia per il timore che potesse ledere la libera concorrenza online, considerate le dimensioni di Facebook.

– Leggi anche: Il fallimento della criptovaluta di Facebook