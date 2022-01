Omid Nouripour e Ricarda Lang sono i due nuovi leader dei Verdi tedeschi

Omid Nouripour, 46 anni, e Ricarda Lang, 28, sono i due nuovi leader dei Verdi tedeschi, eletti durante il congresso del partito che si è tenuto sabato. Sostituiranno Annalena Baerbock e Robert Habeck, che guidavano il partito dal 2018 e sono diventati ministri nel nuovo governo: Baerbock è la ministra degli Esteri, mentre Habeck è vicecancelliere e ministro dell’Economia e del Clima.

Nouripour, nato in Iran ed emigrato in Germania a 13 anni, è un membro dei Verdi da molti anni ed è stato eletto per la prima volta nel Bundestag, il Parlamento tedesco, nel 2006. In precedenza era stato membro del consiglio nazionale del partito e ne è stato anche portavoce per la politica estera. Lang è la leader dei Verdi più giovane di sempre. Eletta al Bundestag lo scorso settembre, ha iniziato nell’ala giovanile del partito e ne è stata portavoce per le questioni femminili.

Nouripour ha detto che Baerbock, Habeck e altri leader dei Verdi «hanno bisogno della nostra solidarietà, ma anche di un partito intelligente e sicuro di sé». Lang, invece, ha incoraggiato i membri del partito a considerare i compromessi del governo come un’opportunità: «Governare non è una punizione, è un’enorme possibilità», ha spiegato.

