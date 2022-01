Due bambini sono morti a causa di un’esplosione in casa a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia

Due fratelli di 7 e 8 anni, una bambina e un bambino, di origine pakistana, sono morti a causa dell’esplosione di un termoconvettore nella loro casa di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. L’esplosione è avvenuta sabato sera alle 22, in via Matteotti.

La madre, che al momento dello scoppio si trovava nel cortile esterno della casa, è riuscita a salvarsi e ha dato subito l’allarme: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Guastalla. L’esplosione ha causato un incendio che ha bruciato l’appartamento al primo piano. Alcuni vicini di casa hanno cercato di entrare nella casa per salvare i due bambini, ma il fumo che si è sviluppato nell’appartamento ha reso impossibili i primi soccorsi.