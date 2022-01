Sabato mattina Matteo Salvini, leader della Lega e del centrodestra, ha detto per la prima volta di essere disponibile a rieleggere l’attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sbloccando di fatto le trattative che arrancavano da giorni. Ha detto: «A questo punto mi sembra più serio dire che c’è una parte di Parlamento che non vuole trovare un accordo… la squadra rimane così, Draghi rimane a Palazzo Chigi, Mattarella rimane al Quirinale, il Parlamento torni a fare il Parlamento».

La nuova posizione di Salvini ha provocato un’ulteriore profonda spaccatura all’interno dello schieramento di centrodestra, di cui si erano già visti i primi segnali venerdì sera, quando Forza Italia aveva precisato di non essere disposta a sostenere la candidatura al Quirinale per la direttrice dei servizi segreti Elisabetta Belloni (candidatura sostenuta in quel momento da Salvini e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia).

Dopo le dichiarazioni di Salvini – già criticato da molti per non essere riuscito a tenere unito il centrodestra e a portare avanti un proprio candidato o candidata, “bruciandone” diversi, come si dice in gergo – Giorgia Meloni ha diffuso sui social un messaggio molto chiaro.

Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci. — Giorgia Meloni ???????? ن (@GiorgiaMeloni) January 29, 2022