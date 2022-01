Sembra che un accordo sia più lontano di ieri

Arrivati al quinto scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica, un accordo tra i partiti per un candidato o una candidata comune sembra ancora più lontano di ieri. I parlamentari e i delegati regionali inizieranno a votare alle 11 – in mattinata si deciderà se portare a due le votazioni quotidiane, e come organizzarsi per il fine settimana – ma l’impressione è che non sarà quello decisivo. Secondo quanto si è capito, il centrodestra potrebbe votare per un proprio candidato, forse la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, consapevole che quasi sicuramente non riuscirà a eleggerla. Vuole però evitare di votare scheda bianca, astenersi (come ieri) o disperdere i voti tra più candidati (come mercoledì). Il centrosinistra non ne sarebbe contento, perché di fatto questo riporterebbe indietro le trattative, che da quattro giorni cercano di individuare qualcuno che vada sufficientemente bene a tutti. Si sta dimostrando difficilissimo, per vari ostacoli e veti incrociati, e soprattutto perché in mezzo c’è il Movimento 5 Stelle a cui apparentemente non va bene nessuno tranne il presidente uscente Sergio Mattarella.