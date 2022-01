Il giornalista e fondatore del “Foglio” Giuliano Ferrara ha avuto un malore ed è ricoverato in terapia intensiva

Giovedì sera il giornalista Giuliano Ferrara ha avuto un malore ed è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Al momento del malore Ferrara, che ha 70 anni, si trovava nella sua casa di Scansano, in provincia di Grosseto, in Toscana. La notizia è stata confermata al giornale Il Tirreno dall’ASL Toscana. Attualmente non ci sono maggiori informazioni sulle sue condizioni.

Ferrara è uno di più noti giornalisti italiani: è il fondatore del quotidiano Il Foglio e ha avuto un’importante carriera televisiva. È stato inoltre europarlamentare e ministro per i Rapporti con il parlamento nel primo governo Berlusconi, tra il 1994 e il 1995.