Il giorno del quarto scrutinio per il Quirinale

Quello di giovedì è il quarto scrutinio dell’elezione del presidente della Repubblica, il primo in cui il quorum necessario per eleggere un candidato o una candidata si abbasserà dai due terzi, 673 voti, alla maggioranza assoluta, 505 voti. In passato è stato spesso il momento decisivo, in cui dopo i primi giorni di trattativa si riusciva a eleggere il presidente: ma sembra che questa volta si dovrà aspettare ulteriormente. È diventato praticamente certo che i partiti – dal centrosinistra al centrodestra passando per il Movimento 5 Stelle – dovranno accordarsi su un candidato comune, come del resto era ipotizzabile fin dall’inizio. Ma nonostante tre giorni di trattative non l’hanno ancora individuato: oggi con ogni probabilità voteranno perlopiù scheda bianca, e si attendono nuovi incontri tra i leader politici. I nomi più quotati sono sempre quelli – l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini e il presidente del Consiglio Mario Draghi – e se in giornata ci sarà un accordo il presidente potrebbe essere eletto venerdì.