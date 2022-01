Il tennista italiano Jannik Sinner è stato eliminato da Stefanos Tsitsipas ai quarti degli Australian Open

Il tennista italiano Jannik Sinner è stato battuto in tre set (6-3, 6-4, 6-2) dal greco Stefanos Tsitsipas ed è stato eliminato ai quarti di finale degli Australian Open, il primo Slam dell’anno. Sinner, al decimo posto nel ranking mondiale, era arrivato ai quarti del torneo australiano per la prima volta in carriera. Contro Tsitsipas, numero quattro al mondo, aveva giocato tre volte prima di oggi, perdendo in due occasioni. In semifinale il greco affronterà uno tra Daniil Medvedev e Félix Auger-Aliassime. Nell’altra semifinale l’italiano Matteo Berrettini giocherà contro Rafael Nadal.

