Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora

Matteo Berrettini ha battuto il francese Gaël Monfils in cinque set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2) e si è qualificato alle semifinali degli Australian Open, che giocherà contro lo spagnolo Rafael Nadal. Nessun tennista italiano prima d’ora aveva mai raggiunto le semifinali del torneo australiano, l’unico fra i quattro del Grande Slam a non aver mai avuto italiani alla penultima fase del singolo maschile.

Per Berrettini sarà la terza semifinale in carriera in un torneo dello Slam, dopo Wimbledon 2021 e gli US Open del 2019. Domani l’altro italiano ancora in corsa agli Australian Open, Jannik Sinner, giocherà il suo quarto di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, quarto nel ranking mondiale. Il vincente affronterà uno tra Daniil Medvedev e Félix Auger-Aliassime.

Nel doppio maschile, altri due italiani sono ai quarti di finale. La coppia formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli si giocherà mercoledì l’accesso alle semifinali contro Rajeev Ram e Joe Salisbury.