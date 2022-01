Un’altra giornata da cui aspettarsi poco per il Quirinale

Alle 15 di martedì comincerà il secondo scrutinio dell’elezione del presidente della Repubblica, dopo che ieri alla Camera dei deputati 672 tra senatori, deputati e delegati regionali hanno votato scheda bianca seguendo l’indicazione di partito. Le trattative si sono ulteriormente complicate lunedì: i tre principali blocchi politici – il centrosinistra, il Movimento 5 Stelle e il centrodestra – stanno discutendo di un candidato o una candidata comune, ma nessun nome sembra convincere tutti e ciascuno ha i suoi interessi da portare avanti, specialmente quelli legati al destino del governo e della legislatura. Da ieri è intervenuto nelle discussioni anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, ancora il principale candidato al Quirinale, che ha sentito i principali leader politici: non è chiaro per dire cosa. Salvo enormi sorprese, anche lo scrutinio di oggi produrrà principalmente schede bianche: si pensa che la situazione si possa sbloccare da giovedì in poi, al quarto scrutinio.