Una persona ha sparato nel campus universitario di Heidelberg, in Germania: ci sono diversi feriti

Lunedì una persona ha sparato nell’aula magna del campus dell’università di Heidelberg, città della Germania sud-occidentale, facendo diversi feriti. La polizia ha detto che l’assalitore è morto poco dopo: non è ancora chiaro se sia stato ucciso dalla polizia o se sia ucciso. L’agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur (DPA) scrive che a sparare sarebbe stato uno studente dell’università. La polizia per ora non ha fornito dettagli sull’identità dello sparatore né sul numero di persone ferite e sulle loro condizioni.

#Heidelberg – Großeinsatz #Neuenheimer Feld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe.

Der Täter selbst ist tot.

Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort – wir informieren hier weiter! https://t.co/aovlQc99tl — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) January 24, 2022