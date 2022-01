Weekly Beasts

Tra gli animali che valeva la pena fotografare questa settimana c’è un gatto immerso in un cumulo di neve e una foto che non lo è esattamente, ma è un’immagine registrata da un telecamera a raggi infrarossi che permette di osservare due cuccioli di orso polare di due mesi mentre dormono. Bisognerà sforzarsi un po’ per delineare i contorni di una mangusta grigia indiana fotografata dall’alto mentre dorme in un prato. Infine, per chi si fosse appassionato, il gufo delle nevi che si aggira per Washington e di cui avevamo parlato settimana scorsa è ancora là.