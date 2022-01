Weekly Beasts

Nelle ultime settimane nella zona di Union Station, a Washington, è stato avvistato un gufo delle nevi che si sta facendo notare, e conseguentemente fotografare, mentre cerca le sue prede dalle cime delle statue, trovandole poi nei topi e nei piccioni che vivono nei dintorni. Alcuni esperti hanno spiegato al Washington Post che solitamente i gufi delle nevi si trovano in aree grandi e aperte e trascorrono la maggior parte del loro tempo nella tundra artica, da cui si spostano in inverno per predare intorno a fattorie e zone balneari. Quella di Washington è un’irruzione abbastanza insolita e temporanea, ma c’è comunque il rischio che il gufo venga colpito da un’auto o mangi un topo avvelenato: hanno consigliato di lasciargli molto spazio, non dargli da mangiare e non infastidirlo con i flash delle macchine fotografiche, o tentativi maldestri di selfie. Come avrete capito, il gufo delle nevi è uno degli animali che valeva la pena fotografare in settimana: tra gli altri ci sono un cudù mentre fa pipì, un pesce di novant’anni e anatroccoli.