È morto Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli

È morto a 82 anni Gianni Di Marzio, dirigente sportivo ed allenatore del Napoli tra il 1977 e il 1979. Ne ha dato notizia il figlio Gianluca, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato.

E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego ❤️ sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai ???????????? @misterdimarzio — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2022

Di Marzio era nato a Napoli nel 1940. Iniziò ad allenare a fine anni Sessanta e da lì inizio una lunga carriera tra Serie A e Serie B. Fra le varie esperienze, nel 1976 riportò il Catanzaro in Serie A e l’anno successivo, durante un viaggio in Argentina, scoprì Diego Armando Maradona, il cui trasferimento a Napoli non fu allora possibile per le regole del campionato sui giocatori stranieri. Dopo il Napoli a fine anni Settanta, allenò anche Genoa, Lecce, Catania e Padova, città in cui risiedeva.

Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra. pic.twitter.com/oQ85OwsxVZ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 22, 2022

