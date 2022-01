È morto il cantante e attore Meat Loaf

Il cantante e attore statunitense Marvin Lee Aday, più noto come Meat Loaf, è morto ieri a 74 anni, come annunciato dal suo agente. Bat Out of Hell, il suo secondo disco, uscito nel 1977 e con canzoni scritte da Jim Steinman, ebbe grande successo ed è uno dei più venduti nella storia statunitense. Il disco ebbe inoltre due fortunati seguiti: Bat Out of Hell II: Back into Hell e Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose.

Oltre che per la sua carriera musicale, che lo portò a vincere un premio Grammy per la canzone “I’d Do Anything for Love”, Meat Loaf si fece anche notare per il suo ruolo nel film del 1975 The Rocky Horror Picture Show e, negli anni Novanta, per il ruolo di Bob Paulson in Fight Club.