È morto Jim Steinman, autore di canzoni e storico collaboratore di Meat Loaf

È morto lunedì nella sua casa del Connecticut, a 73 anni, Jim Steinman, musicista e autore di canzoni americano, famoso per alcuni grandi successi internazionali e per una lunga collaborazione con il cantante Meat Loaf. All’interno di questa ultima aveva in particolare scritto le canzoni del disco Bat out of hell, uno dei più venduti della storia della discografia americana. Ma le canzoni di Steinman di grande successo in tutto il mondo – all’interno di una ricchissima carriera di autore di musical e canzoni per film – sono anche Total eclipse of the heart di Bonnie Tyler, e Read’em and weep, pubblicata da Meat Loaf ma diventata famosa soprattutto nella versione di Barry Manilow.