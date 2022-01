Instagram sta testando un sistema di abbonamenti a pagamento

Instagram ha annunciato di star testando una nuova funzionalità chiamata “Subscriptions”, che permette ad alcuni creatori di contenuti (o creators, come vengono chiamati da Instagram) di offrire ai propri follower storie e dirette esclusive all’interno di un abbonamento mensile a pagamento. Le storie e le dirette a pagamento sono contrassegnate da una cornice viola e i creator possono riconoscere gli abbonati tra i propri follower grazie a un simbolo viola vicino al loro nome. Per il momento Subscriptions è attivo solo negli Stati Uniti e solo per dieci creators coinvolti nella fase di test, ma Instagram ha detto che ha intenzione di estenderlo ad altri nei prossimi mesi – non è chiaro se anche in altri paesi.

???? Subscriptions ????

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

– Subscriber Lives

– Subscriber Stories

– Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌???? pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022