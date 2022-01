Giovedì c’è stata una grossa esplosione nei pressi di Bogoso, una città mineraria del Ghana occidentale, causata da un incidente in cui è stato coinvolto un camion che trasportava esplosivi per miniere: sono morte almeno 17 persone e ci sono per ora 59 feriti, alcuni dei quali gravi. L’esplosione ha causato il crollo di vari edifici e i soccorsi sono ancora al lavoro.