C’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 al largo della Calabria

Giovedì alle 10:19 c’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 al largo della costa calabra sudoccidentale, in prossimità di Vibo Valentia, nel Mar Tirreno. L’ipocentro è stato individuato a una profondità di circa 10 chilometri, ha indicato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Per ora non ci sono notizie di feriti o danni.