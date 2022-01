È morto a 37 anni l’attore francese Gaspard Ulliel

L’attore e modello francese Gaspard Ulliel è morto in un incidente sciistico, lo ha comunicato la sua famiglia. Ulliel aveva 37 anni e dopo aver studiato cinema aveva iniziato a recitare in televisione. Il suo primo rilevante ruolo cinematografico era stato nel 2001, nel film Il patto dei lupi. Aveva poi recitato, tra gli altri, in Baciate chi vi pare, Una lunga domenica di passioni, Paris, je t’aime di Gus Van Sant, Hannibal Lecter – Le origini del male (interpretando il protagonista) e Una diga sul Pacifico. Più di recente era stato Yves Saint Laurent nel film Saint Laurent e aveva recitato in È solo la fine del mondo di Xavier Dolan e nel film del 2018 Eva.

Ulliel aveva vinto due premi César, i più importanti premi del cinema francese. Ha recitato anche nella serie Marvel Moon Knight, che arriverà a marzo.