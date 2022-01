I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 19 gennaio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 192.320 casi positivi da coronavirus e 380 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.188 (25 in più di ieri), di cui 1.688 nei reparti di terapia intensiva (27 in meno di ieri) e 19.500 negli altri reparti (52 in più di ieri). Sono stati analizzati 308.231 tamponi molecolari e 873.658 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 19,03 per cento, mentre quella dei test antigenici del 16,29 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 228.123 e i morti 434.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (37.233), Veneto (21.209), Emilia-Romagna (20.650), Campania (17.056), Piemonte (15.733).

Le principali notizie della giornata

• Da domani, giovedì 20 gennaio, per accedere ai servizi legati alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici sarà obbligatorio avere almeno il cosiddetto Green Pass “base”, ovvero la certificazione che si ottiene dopo essere risultati negativi a un tampone per il coronavirus. Le nuove restrizioni sono state stabilite nel decreto entrato in vigore lo scorso 8 gennaio e si applicheranno anche per le visite e i colloqui con le detenute e i detenuti che vivono negli istituti penitenziari, sia adulti che minori.

