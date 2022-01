Federica Brignone ha vinto il supergigante di Coppa del Mondo ad Altenmarkt-Zauchensee, in Austria: è la sua seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo dopo quella nel supergigante di Saint Moritz a inizio dicembre, e la diciottesima in assoluto. Con questa vittoria, Brignone ora è al quinto posto della classifica generale di Coppa del Mondo dopo Mikaela Shiffrin, Petra Vlhová, Sofia Goggia e Sara Hector. Goggia, che ieri era caduta in gara, è arrivata diciannovesima.

A very close race with a podium in 17 hundredths of a second, with @FedeBrignone ????????in the lead ahead of @CorinneSuter ????????and Ariane Raedler ???????? on the first podium of her career!#fisalpine pic.twitter.com/QyfZiQffym

— FIS Alpine (@fisalpine) January 16, 2022