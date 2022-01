Andriy Shevchenko non è più l’allenatore del Genoa: è stato annunciato sabato con un breve comunicato che spiega che la squadra sarà temporaneamente allenata da Abdoulay Konko (ex calciatore francese già allenatore di una delle squadre giovanili del Genoa).

Shevchenko, che è stato uno dei più forti calciatori al mondo a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, era stato nominato allenatore del Genoa a inizio novembre, dopo che per alcuni anni aveva allenato la nazionale di calcio ucraina, con discreti risultati. Con il Genoa le cose sono andate male: in nove partite giocate in Serie A, la squadra ha ottenuto solo tre punti grazie a tre pareggi. Il Genoa è penultimo in classifica con 12 punti.