Andriy Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa al posto di Davide Ballardin, il cui esonero era stato ufficializzato sabato a causa dei cattivi risultati in campionato (il Genoa è quartultimo in classifica). Lo ha annunciato domenica la società. Shevchenko è stato un fortissimo attaccante della Dinamo Kiev, del Chelsea e del Milan, squadra con la quale tra il 1999 e il 2006 ha vinto tra le altre cose un campionato italiano, una Coppa Italia e una Champions League.

Nel 2004 Shevchenko ha vinto anche il Pallone d’Oro, il premio annuale per il miglior calciatore in attività. Dal 2016 Shevchenko era l’allenatore della nazionale ucraina, con la quale la scorsa estate aveva raggiunto i quarti di finale agli Europei. Con il Genoa ha firmato un contratto fino a giugno 2024.

???????????????? @jksheva7 is the new Genoa head coach.

