È uscita la prima puntata di Politics, un nuovo podcast settimanale del Post curato dal peraltro vicedirettore Francesco Costa e da Chiara Albanese, giornalista di Bloomberg. Politics uscirà ogni giovedì con l’obiettivo di spiegare bene una delle cose più importanti tra quelle che ci circondano e allo stesso tempo dai meccanismi più inafferrabili, incomprensibili e complessi da raccontare: la politica italiana.

Politics è disponibile gratuitamente sul Post, sull’app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast come Spotify e Apple Podcast, ed esiste – come tutte le altre cose che facciamo – grazie alle persone abbonate al Post. Per ringraziarle del loro contributo, abbiamo pensato a una cosa in più: dalla settimana prossima, ogni giovedì le persone abbonate al Post troveranno nell’app anche Politics Extra, un breve episodio supplementare nel quale in pochi minuti Francesco Costa e Chiara Albanese proveranno a rispondere a una vostra domanda sulla politica italiana. Quello-che-avete-sempre-voluto-sapere-ma-non-avete-mai-osato-chiedere. Le domande possono essere inviate a politics@ilpost.it.