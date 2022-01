I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 13 gennaio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 184.615 casi positivi da coronavirus e 316 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 19.316 (338 in più di ieri), di cui 1.668 nei reparti di terapia intensiva (1 in meno di ieri) e 17.648 negli altri reparti (339 in più di ieri). Sono stati analizzati 334.148 tamponi molecolari e 847.031 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 21,57 per cento, mentre quella dei test antigenici del 13,28 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 196.224 e i morti 313.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (39.683), Campania (24.451), Emilia-Romagna (20.648), Veneto (17.956), Piemonte (14.741).

Le principali notizie della giornata

• Nelle ultime settimane centinaia di migliaia di persone hanno ricevuto l’esito di un tampone negativo dopo essere state positive al coronavirus, quindi hanno interrotto l’isolamento e teoricamente avrebbero potuto uscire di casa per tornare al lavoro, a scuola, nei ristoranti, nei cinema e negli stadi. Ma tra loro moltissime sono rimaste bloccate, nonostante il tampone negativo, perché il sistema di rilascio dei Green Pass in seguito a guarigione è andato in tilt. Ne abbiamo scritto qui.

