Cos’è questa «operazione scoiattolo» di Berlusconi

Negli ultimi giorni nelle cronache politiche è iniziata a circolare una specie di nome in codice per descrivere le trattative portate avanti ormai da mesi dall’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per provare a farsi eleggere come nuovo presidente della Repubblica. Giornalisti e addetti ai lavori la chiamano «operazione scoiattolo». Sebbene non sia chiaro da dove provenga il nome – sembra che lo abbia usato per primo Berlusconi stesso – è evidente a tutti che le manovre di Berlusconi si sono intensificate, ottenendo per questo la promozione a «operazione»: e in molti sono convinti che col passare dei giorni la sua candidatura stia diventando sempre meno implausibile, pur rimanendo ancora remota.

Martedì Berlusconi è arrivato a Roma nella sua nuova residenza, Villa Grande, che per molto tempo fu l’abitazione del regista teatrale Franco Zeffirelli. Dovrebbe rimanerci almeno fino alla fine del mese, quando inizieranno le votazioni per eleggere il successore di Sergio Mattarella. Ma già da settimane Berlusconi ha iniziato a contattare personalmente diversi parlamentari per cercare di ottenere sostegno alla propria candidatura.

Ultimamente si sta facendo aiutare da Vittorio Sgarbi, critico d’arte, polemista e senatore di un piccolo partito di centrodestra. Racconta Concetto Vecchio, su Repubblica:

«Sul divano di Arcore Vittorio Sgarbi scorre l’agenda dello smartphone: “Questo è incerto, Silvio, chiamiamolo”. Compone il numero: «Caro onorevole, ho qui accanto a me il presidente Berlusconi che vorrebbe salutarla». E l’anima in pena, il grande elettore del gruppo misto incerto su chi votare per il Colle, pensa: «Quando mi ricapita?». «Come sta?» lo avvolge Silvio Berlusconi. È proprio lui, in persona.