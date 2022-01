È morta a 59 anni la giornalista Silvia Tortora, figlia di Enzo Tortora

È morta a 59 anni la giornalista Silvia Tortora, figlia del conduttore televisivo Enzo Tortora. Aveva lavorato come autrice per vari programmi televisivi di Giovanni Minoli e nel corso della sua carriera si era occupata della ricostruzione della vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto il padre, che negli anni Ottanta fu condannato ingiustamente per associazione camorristica a causa di false accuse di pentiti, e assolto solo dopo un lungo processo.

Sulla storia del padre aveva anche scritto il soggetto del film Un uomo perbene, del 1999, per cui aveva vinto un Nastro d’argento.

Aveva iniziato la carriera giornalistica lavorando al programma Mixer di Minoli, con cui successivamente aveva collaborato anche in La storia siamo noi. Dal 1988 al 1997 aveva lavorato per il settimanale Epoca. Era sposata con l’attore francese Philippe Leroy, con cui aveva avuto due figli, Philippe e Michelle.