Il calciatore della Juventus e della Nazionale Federico Chiesa dovrà farsi operare al legamento crociato del ginocchio sinistro: probabilmente salterà il resto della stagione

Il calciatore della Juventus e della Nazionale italiana Federico Chiesa ha subìto un grave infortunio nel corso della partita giocata contro la Roma domenica sera: in seguito agli accertamenti medici gli è stata diagnosticata una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Chiesa dovrà ora essere operato e salterà probabilmente il resto della stagione: un’operazione al crociato richiede di solito almeno sei mesi di riabilitazione. Chiesa, giocatore tra i più importanti della Nazionale maschile italiana, salterà quindi anche le gare di playoff per accedere ai prossimi Mondiali: la semifinale contro la Macedonia del Nord è in programma il prossimo 24 marzo, e l’eventuale finale il 29 marzo.