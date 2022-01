Sulle prime pagine di oggi si parla soprattutto della decisione del governo di imporre l’obbligo vaccinale alle persone che hanno almeno 50 anni. La principale notizia di esteri riguarda invece le proteste in Kazakistan e la dura risposta del presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev. Si parla molto, inoltre, del tennista Novak Djokovic, al quale per motivi ancora non del tutto chiari è stato negato il visto per entrare in Australia, e delle tante partite di Serie A rinvitate a causa del coronavirus.