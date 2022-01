Maglioni in cashmere e piumini senza cuciture, in saldo

Mercoledì 5 gennaio nella maggior parte delle regioni italiane iniziano i saldi, vendite a prezzi scontati nel settore commerciale dell’abbigliamento, che avvengono di solito in due periodi dell’anno: appunto dopo le feste natalizie e ai primi di luglio. La nascita in Italia di questo tipo di vendite promozionali regolate dallo Stato è una storia interessante: i saldi sono nati durante il fascismo, e nel corso degli anni la loro regolamentazione è stata sottoposta a diverse revisioni, fino a quando nel 1998 si stabilì che fossero le singole regioni a decidere la data di inizio delle vendite scontate.

Con sconti fino al 50 per cento iniziano il 5 gennaio anche i saldi di Uniqlo, il marchio di moda giapponese noto per il design minimalista. Per chi non la conosce, Uniqlo è un’azienda di moda economica che propone vestiti che prima di tutto siano funzionali e essenziali. La sintesi dell’idea di abbigliamento di Uniqlo è infatti il concetto del LifeWear: proporre capi semplici, di alta qualità e adatti alla vita di tutti i giorni. Grazie a uno stile essenziale, i capi di Uniqlo possono durare per più stagioni, come quelli che trovate qui sotto.

Maglioncini in cashmere

Comodi, dal prezzo accessibile e in tanti colori tra cui scegliere, i maglioncini in cashmere (lana pregiata dal filato sottile e morbido) di Uniqlo sono ormai un capo distintivo del marchio giapponese. I saldi possono essere un buon momento per acquistarli per la prima volta o rinnovarli per colore o modello. Ci sono quelli a collo alto, girocollo e collo a V da donna e quelli a collo alto, girocollo e collo a V da uomo. I maglioncini di cashmere sono scontati di circa il 20 per cento.

Piumini senza cuciture

I saldi possono essere il momento buono per rinnovare uno dei capi più utilizzati durante l’inverno, e cioè il piumino. Uniqlo propone una collezione con una particolare caratteristica: non hanno cuciture, quindi l’effetto “gonfio” tipico dei piumini – che non piace sempre a tutti – appare leggermente smorzato. I piumini pesanti con il cappuccio sono proposti in diversi colori e lunghezze: corti, medi e lunghi da donna e corti, medi e lunghi da uomo. Gli sconti sono attorno al 20 per cento.

Altri piumini, insieme a pantaloni e maglie, disponibili in saldo sono quelli della collezione J+ della stilista tedesca Jil Sander. Uniqlo propone poi – anche se non in saldo – i suoi comodi piumini e smanicati ultraleggeri e compatti, da donna e da uomo, adatti sotto un capotto o quando le temperature saranno più miti.

Maglie, pantaloni e calzini in tessuto termico

Un acquisto interessante in questo periodo sono i prodotti in tessuto termico Heattech, sia da donna che da uomo. Gli indumenti Heattech hanno una particolare tecnologia in grado di regolare la temperatura corporea: sfruttano infatti l’umidità del corpo e la trasforma in calore. Uniqlo con questo tessuto ha realizzato tre collezioni: Heattech, sottile e leggero, ma caldo, Heattech Cotone, 100 per cento in fibra vegetale, ma morbido sulla pelle, e infine Heattech Ultra Caldo, adatto per il freddo più intenso. Nelle tre collezioni ci sono prodotti diversi per tutta la famiglia, sia da donna che da uomo, come maglie, leggings, calzini, pantaloni, accessori, ma anche coperte, lenzuola e altri.

Capi non in saldo, per la primavera in arrivo

Per chi sta pensando al ritorno di temperature più miti ci sono i nuovi arrivi per uomo e donna della collezione Primavera-Estate 2022 di Uniqlo. Ne fanno parte, oltre ai jeans e alle felpe, i maglioni e i cardigan leggeri lavorati in punto 3D, realizzati con aghi speciali così da ottenere un ordito completamente uniforme senza alcuna cucitura, che consente una migliore vestibilità, e le T-shirt e l’intimo in cotone AIRism, un tessuto pensato per aiutare a mantenere costante il proprio microclima a prescindere dalle condizioni ambientali esterne, in modo che il contatto con i vestiti sia sempre piacevole. Questo grazie a otto caratteristiche: i capi in AIRism sono traspiranti, quindi aiutano il corpo a scambiare calore con l’esterno; assorbono il sudore; si asciugano in fretta; lasciano uscire anche l’umidità; sono freschi al tatto; sono lisci; hanno proprietà studiate per neutralizzare gli odori del corpo, e infine sono elastici. Una selezione di capi in questo tessuto è disponibile qui.