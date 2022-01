Si è già dimesso l’amministratore delegato di ITsART

Guido Casali sì è dimesso dalla carica di amministratore delegato di ITsART, la piattaforma di streaming per distribuire gli spettacoli teatrali e musicali italiani voluta dal ministero della Cultura e gestita da Cassa Depositi e Prestiti (una società controllata dal ministero dell’Economia) insieme all’azienda Chili. ITsART – che venne presentata dal ministro della Cultura Dario Franceschini come «una sorta di Netflix della cultura» – è online da maggio e Casali, le cui dimissioni erano state presentate prima di Natale, ne è stato amministratore delegato per meno di tre mesi.

Secondo quanto scritto da Ansa, Casali si è dimesso «per divergenze sulle strategie di sviluppo della piattaforma». Un comunicato di ITsART ha invece parlato di una decisione dovuta a non meglio precisate «ragioni personali». La piattaforma è operativa dallo scorso giugno, ma finora non è stata accolta con grande entusiasmo da pubblico e critica.