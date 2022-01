Sui giornali di oggi si parla ancora soprattutto delle discussioni all’interno del governo in vista del Consiglio dei ministri previsto per mercoledì: i due temi principali sono la scuola, con la possibilità di ritardarne la ripartenza dopo la sosta natalizia e le nuove regole per attivare la didattica a distanza (DAD), e l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori. Si parla inoltre dell’accordo tra il commissario Figliuolo e le associazioni di categoria delle farmacie per fissare il prezzo delle mascherine FFP2 a 75 centesimi l’una, e della decisione della data in cui cominceranno le votazioni per il nuovo presidente della Repubblica, che verrà presa oggi.