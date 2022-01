Il tennista serbo Novak Djokovic parteciperà agli Australian Open grazie a una “esenzione”, probabilmente quella per il vaccino contro il coronavirus

Il tennista serbo Novak Djokovic ha annunciato che parteciperà alla prossima edizione degli Australian Open, uno dei quattro tornei più importanti al mondo, che si terranno a Melbourne, in Australia, dal 17 al 30 gennaio. Djokovic ha detto che parteciperà grazie a un’esenzione, senza specificare da cosa anche se secondo i principali media e secondo praticamente tutti si tratta dall’esenzione dal vaccino contro il coronavirus.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.

I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4

