Le auto più vendute in Italia nel 2021

Come ogni anno l’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha pubblicato la classifica delle auto più vendute in Italia nel 2021, con una serie di dati sull’andamento del mercato automobilistico.

In generale nel 2021 sono state immatricolate 1.457.952 auto nuove, con un lieve incremento di 76mila auto rispetto al 2020 (+5,5 per cento), quando c’era stato un crollo del mercato causato principalmente dalla pandemia da coronavirus, ma con 460mila auto in meno rispetto al 2019 (-24 per cento).

Il gruppo che ha immatricolato più auto nel 2021 è Stellantis, nato lo scorso anno dalla fusione di FCA, proprietario di Fiat e Chrysler, e di PSA, che controlla Peugeot, Citroën e Opel. L’auto più venduta è stata la Fiat Panda (come già nel 2019 e nel 2020), seguita dalla Fiat 500 (che lo scorso anno era al quinto posto), dalla Lancia Ypsilon (che nel 2020 era seconda) e dalla Jeep Renegade (sesta nel 2020). Al quinto posto c’è la Toyota Yaris (che lo scorso anno era settima), che è anche la prima auto in classifica a non fare parte del gruppo Stellantis.

