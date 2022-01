Il 2021 è stato un grande anno per lo Spazio, soprattutto per le esplorazioni spaziali con sonde e robot (rover) nel Sistema solare. La prima parte dell’anno ha visto una particolare attenzione per Marte con l’atterraggio del rover Perseverance della NASA (ripreso in modo spettacolare e senza precedenti) e del rover cinese Zhurong, che ha reso la Cina il secondo paese dopo gli Stati Uniti a fare atterrare un rover sul suolo marziano. Perseverance ha già iniziato a esplorare il pianeta e a raccogliere campioni, che NASA e Agenzia spaziale europea (ESA) confidano di poter portare un giorno sulla Terra, per analizzarli.

Oltre a entrare nell’atmosfera solare, diventando l’oggetto costruito dall’umanità a essersi avvicinato di più al Sole, la sonda Parker Solar Probe ha osservato Venere, pianeta al centro di un rinnovato interesse scientifico con varie missioni in programma per studiarlo meglio. La sonda Juno, da tempo in orbita intorno a Giove, ha continuato a osservare il pianeta più grande del Sistema solare e la sua Luna più grande, Ganimede, che potrebbe nascondere un oceano sotto il suo spesso guscio di ghiaccio.

Oltre a pensare a Marte, la Cina ha portato in orbita una prima parte della propria nuova stazione orbitale Tiangong, sulla quale hanno già vissuto alcuni astronauti, a conferma delle grandi ambizioni spaziali cinesi. Sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la cosa più grande mai costruita in orbita, si sono alternate decine di astronaute e astronauti, continuando a condurre importanti esperimenti e regalandoci fotografie molto suggestive della Terra.

Ma il 2021 è stato anche l’anno del cosiddetto “turismo spaziale”, con Virgin Galactic, Blue Origin e SpaceX che hanno condotto i loro primi lanci con equipaggio, aprendo a brevi escursioni poco oltre l’atmosfera con biglietti da svariate centinaia di migliaia di dollari. SpaceX ha intanto proseguito a rifornire la ISS e a trasportare gli astronauti verso la Stazione, oltre a sperimentare la sua enorme astronave Starship con la quale un giorno confida di raggiungere Marte.

L’anno si è concluso con un altro grande successo: l’atteso lancio del James Webb Space Telescope, il telescopio spaziale più grande e potente mai realizzato. Consentirà di osservare nel nostro passato cosmico, mentre costruiamo il nostro futuro nello Spazio.